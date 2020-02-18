"I try to help a lot of kids, connect and unite and I'm proud of where my journey has taken me."



"To the next generation, try everything, find what you really love."



A legend on and off the court but it's more than basketball for @swish41 👏👏👏#Laureus20 #SportUnitesUs pic.twitter.com/aCDGJd5NxX — Laureus (@LaureusSport) February 17, 2020

2020年勞倫斯世界體育頒獎典禮今天在德國柏林登場，達拉斯獨行俠德國傳奇巨星諾威茲基獲頒終身成就獎，同時也是第一位獲得勞倫斯終身成就獎的籃球員。

勞倫斯世界體育獎係由勞倫斯世界體育學會主辦的年度體壇盛會，主要目的在於表揚過去一年表現突出的運動員。諾威茲基將21年運動生涯都奉獻給NBA獨行俠隊，場均20.7分、7.5籃板、2.4助攻，2011年率領球隊奪得隊史第一座總冠軍，並且摘下總決賽MVP。

獨行俠為了感謝諾威茲基對於球隊的貢獻，預計在下賽季初將他身穿的41號球衣退役，並且在球館豎立專屬雕像，此外，達拉斯市也將以他的名字命名主場關周邊一條公路。

勞倫斯世界體育獎從2000年設立，第一位獲獎的是巴西球王比利，其他獲獎的足球巨星還有席丹、貝肯鮑爾、查爾頓、克魯伊夫。

今天的頒獎典禮上，全場貴賓起立為先前搭乘私人直升機而墜毀在洛杉磯山區不性過世的湖人球星布萊恩哀悼。

(中時 )