兩乘客染新冠肺炎 達美航空追蹤 10:052020/02/18 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 達美航空班機的資料照。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 兩乘客傳染新冠肺炎 達美航空追 在一對前往夏威夷旅遊的夫妻返回日本名古屋，傳出入院治療新冠肺炎的消息後。達美航空（Delta Airlines）與夏威夷航空（Hawaiian Airlines）正與美日衛生當局合作，追蹤他們曾行經的路線。 據《今日美國報》（USA TODAY）與CNN新聞網17日報導，一對60多歲的夫妻1月28日搭乘夏威夷航空，前往度假勝地夏威夷，在當地玩了將近10天，2月6日搭乘達美航空611班機從檀香山返回名古屋。接著就傳出，兩人因罹患新冠肺炎，入院治療的消息。 (中時電子報) #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #全球 #達美航空 #夏威夷航空 #夏威夷 #日本 #名古屋 #追蹤 #乘客 也許您會感興趣 推薦閱讀 戴了口罩手套沒用 鑽石公主號日防疫官感染 13:412020/02/12 國際 最快今年！美CDC指新冠肺炎將爆社區傳染 12:532020/02/14 國際 華府包機終撤離 鑽石號老美火大 09:262020/02/17 國際 照顧日首例死亡病患 女看護染新冠肺炎 10:392020/02/17 國際 距病患2公尺 日厚勞省職員鑽石公主號上中鏢 10:552020/02/17 國際 共454人確診！鑽石公主號再99人染新冠肺炎 16:532020/02/17 國際 國際熱門新聞 放行！鑽石公主號乘客19日起可下船 - 時事 華府包機終撤離 鑽石號老美火大 - 國際 點名台積電！傳美要出狠招 斷了華為全球晶片供應 - 國際 陸採用血漿療法對抗新冠病毒 WHO讚許 - 國際 哈利王子前緋聞對象 英國明星卡蘿琳輕生 享年40歲 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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