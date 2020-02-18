兩乘客傳染新冠肺炎 達美航空追

在一對前往夏威夷旅遊的夫妻返回日本名古屋，傳出入院治療新冠肺炎的消息後。達美航空（Delta Airlines）與夏威夷航空（Hawaiian Airlines）正與美日衛生當局合作，追蹤他們曾行經的路線。

據《今日美國報》（USA TODAY）與CNN新聞網17日報導，一對60多歲的夫妻1月28日搭乘夏威夷航空，前往度假勝地夏威夷，在當地玩了將近10天，2月6日搭乘達美航空611班機從檀香山返回名古屋。接著就傳出，兩人因罹患新冠肺炎，入院治療的消息。

(中時電子報)