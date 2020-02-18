黃安發文反批高大成的批評。（圖／翻攝自黃安微博）

黃安先前發文。（圖／翻攝自黃安微博）

先前口罩購買實名制上路，黃安自曝藥房前大排長龍照片，引來法醫高大成狂酸怎麼不回去「祖國」比較安心。昨(17日)黃安對此回應，自己其實從來沒排隊買口罩，反批說他買口罩的大可把紀錄拿出來，「沒有？那就住嘴」。

黃安6日發文透露當天是口罩購買實名制實行第一天，「我就偏偏湊熱鬧去排隊，結果哈哈哈哈哈哈，你們自己看吧，算啦！」，又強調：「買不到是自己命不好」，疑指自己最後也沒買到。昨他反擊高大成對他的批評，用故事比喻說：「有個宰相被人檢舉跟嫂子不清不楚，宰相聽了也不吱聲，該幹嘛幹嘛。皇帝也不淡定了，問宰相這個傳聞，宰相說：回皇上，臣沒有兄長。」

黃安更說：「你們這些人說一千、道一萬，我從來沒排隊買口罩。」強調自己其實從來沒跟風排隊買口罩，網友回應：「造謠惑眾，真可惡，安哥身正不怕影子斜」、「還是回來吧！搞不好台灣疫情已經大爆發了，等到醫院排隊就來不及了」、「即便你買口罩了又怎麼樣？台灣是安逸久了閒的蛋疼啊」、「無稽之談，對於小人最好的方略就是置之不理」。

(中時電子報)