仲量聯行（JLL）今（18）日發布《新冠病毒與亞洲不動產影響》報告指出，新冠肺炎爆發帶來很大的影響，短期考驗全球供應鏈，房地產市場的相關交易，也可能延遲；預期下半年，風險可望下降。仲量聯行台灣分公司董事總經理趙正義表示，在台灣方面，疫情已衝擊房市賞屋和成交，但對商用不動產市場來說，還沒影響到投資人競標大型不動產的備標作業。

仲量聯行這份研究報告指出，至於疫情衝擊亞洲各個產業方面，要以零售、旅遊受到最直接的衝擊，打擊最大，線上消費則有相當程度獲益；預期疫情維穩之後，原本延遲的房地相關交易將會恢復，並且出現補償式增長。

仲量聯行這份《新冠病毒與亞洲不動產影響》報告，是針對商辦、零售、產業、投資交易等面向，說明各別影響。

仲量聯行董事總經理趙正義表示：「我們預期風險會逐步下降；雖然短期導致房屋交易延遲，但賞屋、詢問度不減，國內營建業將隨著疫情趨緩恢復。至於商用不動產市場方面，受到疫情影響較小，辦公室租賃依然滿租，投資人也積極投入大型標案的準備工作。」

另外就新冠肺炎影響亞洲商用不動產市場的現象來分析，仲量聯行表示，在商辦市場方面，經濟與政治不確定性，本就帶來阻力，因此，早在新冠肺炎爆發之前，上海、北京、香港的租金已走跌；台北則因空置率低，租金看俏。如今疫情肆虐，中國的租戶將採取更加保守的租賃策略；至於香港方面，受到示威運動影響，租戶推遲房地產決策，隨著疫情蔓延，預期還會進一步拖延。

新加坡方面，去年因為香港示威運動成為意外贏家，原定在香港舉辦大型會展改到新加坡舉辦，遊客也從香港移轉；如今，新加坡是中國之外，確診病例最多的國家，不僅國際旅客下滑三成，企業也因此推遲搬遷或擴張計畫。

仲量聯行報告指出，疫情有助「靈活辦公」的實踐，且進程更推前，概念不再侷限於共享辦公，也延伸到居家辦公；以日本為例，疫情並未衝擊租賃需求，甚至一些企業考量東京奧運可能會造成交通壅擠，已著手在公司周邊租衛星辦公室，讓員工能靈活辦公。

在住宅的部分，疫情帶來的不確定性壓抑市場，交易將會推遲。

至於投資市場，投資者可能會重新布局，預料2020上半年的投資總額與同期相比，會大幅下降；仲量聯行預期，今年下半年風險會減弱，投資額有望反彈。至於資本價值應可維持，收益率則恐遭壓縮。

展望未來，仲量聯行表示，疫情爆發提醒社區衛生的重要性，這觀念也將延伸到房地產，例如：企業將尋求更高規格的產品，例如：具備良好的通風和過濾系統，以便提供員工更安全、健康的工作環境。

另外，疫情也將促使Proptech的發展，例如：研發能針對辦公樓、購物中心及醫療中心等公共場所，進行檢測、消毒、清潔和運輸的智能機器人；或利用物聯網等強化公共場所的體溫等監測資訊，藉此判斷危機發生位置，並發送警報等；無人自駕車或空中運輸工具，則能改善物流檢疫或作為缺工的長期解決方案。

(工商 )