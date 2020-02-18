在船上進行防疫隔離的鑽石公主號郵輪乘客終於可下船，日本政府昨（18）日表示，病毒檢測呈現陰性的乘客，自19日起可以下船，預計21日所有乘客能完成下船。

共同社報導，日本厚生勞動大臣加藤勝信昨日在記者會上表示，預計鑽石公主號上新型冠狀病毒檢測呈現陰性的乘客，19日起可以陸續下船，他說，日本政府目前設想，至21日為止讓所有乘客下船。

加藤勝信也表示，針對郵輪上乘客病毒檢測的樣本已在17日採集完畢。

(中時電子報)