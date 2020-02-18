放行！鑽石公主號乘客19日起可下船 10:132020/02/18 中時電子報 吳映璠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 放行！鑽石公主號乘客19日起可下船 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 在船上進行防疫隔離的鑽石公主號郵輪乘客終於可下船，日本政府昨（18）日表示，病毒檢測呈現陰性的乘客，自19日起可以下船，預計21日所有乘客能完成下船。 共同社報導，日本厚生勞動大臣加藤勝信昨日在記者會上表示，預計鑽石公主號上新型冠狀病毒檢測呈現陰性的乘客，19日起可以陸續下船，他說，日本政府目前設想，至21日為止讓所有乘客下船。 加藤勝信也表示，針對郵輪上乘客病毒檢測的樣本已在17日採集完畢。 (中時電子報) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #全球 #日本 #鑽石公主號 #下船 #郵輪 #確診 #乘客 也許您會感興趣 推薦閱讀 19日於艾利森豪宅登場 甲骨文董座辦川普募款餐會 04:092020/02/14 全球財經 漂流近2周 威士特丹號終於停靠柬埔寨 01:152020/02/14 國際大事 鑽石公主號成毒船 486先生：我出200萬接回國人 11:572020/02/14 娛樂 鑽石公主號病毒潛伏期已過 北北基解除新冠肺炎警報 14:422020/02/14 社會 鑽石公主號受困日本 香港擬包機接回未感染港人 16:242020/02/14 兩岸 鑽石公主號全員採檢 陰性且健康良好19日後下船 20:322020/02/15 國際 鑽石公主號新冠肺炎感染率逼近10％ 加要派包機 14:152020/02/16 國際 鑽石公主號滯橫濱港 義大利擬派飛機接回公民 21:132020/02/16 國際 鑽石公主號台魔術師曝 數十位無症狀患者 22:462020/02/16 生活 二林精機園區環評 19日闖關 04:102020/02/18 產業．科技 國際熱門新聞 華府包機終撤離 鑽石號老美火大 - 國際 放行！鑽石公主號乘客19日起可下船 - 時事 點名台積電！傳美要出狠招 斷了華為全球晶片供應 - 國際 1分鐘看世界》鑽石公主號成重災區 各國出動救援僑民 - 國際 陸採用血漿療法對抗新冠病毒 WHO讚許 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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