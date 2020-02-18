國內出現首例新冠肺炎死亡案例，不幸死亡的61歲白牌計程車司機，已有3名家人被傳染，其中包括死者的弟弟，雖然採檢後確診，但目前無症狀，收治於負壓隔離病房。大陸學者在國際知名期刊「刺胳針」中舉出3個實例，強調輕微症狀者仍然有感染力！

這名白牌司機是國內第19例新冠肺炎確診病例，目前推斷他是1月22日載到從浙江返國、有咳嗽症狀的台商而染病。胸腔重症醫師蘇一峰在臉書引述大陸學者2月13日在《刺胳針》中提出的下列3個例子，證明新型冠狀病毒「無症狀」還是有感染力，需注意防護。

1. 一名10歲小男孩無症狀感染新型冠狀病毒，還有另一名病人也是在住院開刀時，傳染給14名醫護人員。

2. 北京防疫專家到武漢視察，返回北京後出現發燒及眼睛被感染現象。

3. 上海專家到德國開會，結果在無症狀的狀態下傳染給兩個與會人員，這兩個人之後又再傳染給其他兩個德國人。

蘇一峰表示，根據目前文獻得到的資訊，新冠肺炎無症狀(潛伏期)時死亡率極低，主要需自主隔離，防止疫情傳播；有症狀(輕微感染)時的患者數目最多，大多只是輕微的肺炎，死亡率小於1%，需住院隔離治療。

(中時電子報)