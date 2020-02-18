新冠肺炎疫情延燒，各級防疫機關上緊發條，台中市衛生局長曾梓展18日在行動市政會議上做專案報告，並指出，在此期間有四名居家檢疫者不遵守規範，肆意外出，其中烏日區、太平區各有一名，而西屯區則有兩名，將迅對四人依法開罰。

(中時 )