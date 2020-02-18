儘管新型冠狀病毒疫情衝擊首季終端智慧型手機消費市場，但長線來說，5G換機潮依舊存在，近日市場就傳出聯發科(2454)對手高通動作頻頻，疑似祭出降價策略，不排除藉此搶下第二季過後的OPPO、Vivo大筆訂單，威脅聯發科營運，受到首季營運保守，加上高通出招下，聯發科今股價壓低震盪，跌幅一度近1%。

聯發科與高通在5G上持續較勁，聯發科在5G策略上重兵鎖定SoC(系統單晶片)，高通在SoC上則是以Snapdragon 765系列為主，近來市場傳出，高通在價格上更有彈性，疑似祭出降價策略，盼藉此搶下第二季過後的OPPO、Vivo大筆訂單，這無疑對聯發科是一大威脅，故也有美系外資認為，聯發科恐需降價20%，方可以增加競爭優勢。

受到新型冠狀病毒影響，聯發科第一季財測預估營收預估介於550~602億元，季成長-7%~-15%，營業毛利率落在40.5~43.5%，毛利率展望較先前預估值來得佳，營業費用率落在32.5%~36.5%。

展望2020年，聯發科認為，受到武漢肺炎影響，短期營運將趨緩，但全年營運成長無虞，在產品線部分，主打中高階市場天機1000產品已量產，預期第二季天機800也將量產，且第三季還會推出更多新款5G SOC晶片，鎖定更一般普及市場，帶動產品市場率，也顯示聯發科行動運算產品線營運逐步加溫，聯發科也預估2020年5G手機約為1.7~2億支，其中大陸約為1~1.2億支。

成長型產品線方面，受惠於藍芽耳機熱賣、ASIC(客製化晶片)接單暢旺，加上AIOT、PMIC(電源管理供應器)也都不小成長，聯發科科預期今年成長型產品將呈現高速成長，至於成熟型產品，也預期穩定成長。

(時報資訊)