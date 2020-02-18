《港股》蘋概股下挫，恆指開跌0.69％ 10:172020/02/18 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 隔夜美股因國定假日休市。受蘋概股下挫拖累，周二香港恆生指數開跌0.69%，為27766.5點。國企股(H股)開跌0.86%，為10863.99點。碧桂園跌逾2%，領跌藍籌股。 蘋果示警，因新冠肺炎疫情影響iPhone手機供應與銷售，本季營收目標恐無法達標。相關概念股應聲走跌，舜宇光學開跌1.87%，比亞迪電子跌1.84%，高偉電子跌1.42%。 (時報資訊) #港股 #恆生指數 #國企股 #H股 也許您會感興趣 推薦閱讀 《港股》美股收黑，恆指開跌0.11％ 10:002020/02/14 財經 《港股》恆指收漲0.31％，創科領漲藍籌股 16:482020/02/14 財經 《商情》賣壓湧現，打壓周五紐約期棉下挫 10:002020/02/15 財經 蘋概股吸睛 臻鼎、茂林法人愛 04:102020/02/17 證券．權證 回家了！69名台商清晨6點離開台中隔離所 07:362020/02/18 社會 財經熱門新聞 驚！郭台銘質押鴻海股票逾43萬張 市值破400億元 - 財經 兩大利空重擊！台積電今股價遭襲 狂摔7元 - 財經 快了…台股誰在裸泳？專家爆散戶撿槍時機 - 財經 美擬斷貨華為恐遭波及？台積電回應了 - 財經 又慘了！南山人壽記過公文不符內控已消失 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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