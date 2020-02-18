隔夜美股因國定假日休市。受蘋概股下挫拖累，周二香港恆生指數開跌0.69%，為27766.5點。國企股(H股)開跌0.86%，為10863.99點。碧桂園跌逾2%，領跌藍籌股。

蘋果示警，因新冠肺炎疫情影響iPhone手機供應與銷售，本季營收目標恐無法達標。相關概念股應聲走跌，舜宇光學開跌1.87%，比亞迪電子跌1.84%，高偉電子跌1.42%。

(時報資訊)

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