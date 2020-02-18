1.華泰(2329)：昨外資買超124張，推升早盤股價逆勢小漲。
2.世紀鋼(9958)：今年離岸風電出貨看旺，三大法人持續擴大買超，帶動早盤股價逆勢續漲至73.4元。
3.東森(2614)：擬定六大發展策略，東森購物今年EPS上看8元，外資持續買超，今早放量強攻約7%、達12.4元。
4.寶雅(5904)：受惠防疫用品銷售熱潮，1月營收續創新猷，外資連日買超，激勵早盤股價一度攻上542元，惟高檔賣壓隨即出籠，股價翻黑反跌2.5%。
5.高端(6547)：新冠肺炎疫苗拚H2人體臨床試驗，早盤放量漲停。
6.晶相光(3530)：1月合併營收繳出年成長逾五成佳績，法人看好漲價效益催升獲利，早盤爆量強漲近8%。
7.陽明(2609)：董座喊話訂單仍在、H1出貨不看淡 ，預估今年有機會V型反轉，早盤走揚逾4.5%，領漲航運類股。
8.神達(3706)：三大法人連2日大買超7633張，晨盤挾大量續高漲逾4%，登32元再刷新波段新高價。
9.華擎(3515)：外資轉賣超，股價昨衝上短波高點後，早盤回檔下跌逾5%。
10.愛普(6531)：內資再度搶進，股價高檔不墜，晨盤上漲逾3%，拚前波124元高價。
11.敦泰(3545)：外資連4日買超1.1萬張，漲幅雖略有收斂，但仍帶量再創31.9元波段高價。
12.聚積(3527)：深圳子公司正式復工，不畏外資再度轉賣超，股價續漲逾3%，突破月、季雙線。
13.貿聯-KY(3665)：佈局東南取得新加坡Speedy全部股權，210元有撐，早盤向上走高1%。
14.致茂(2360)：去年第四季營運旺，每股稅前盈餘約1.98元，多方吃補，成功突破164元壓力區。
15.復盛應用(6670)：陸續開工，客戶訂單狀況佳，後市可望漸入佳境，多方順利朝200元上方續行，早盤漲幅逾2%。
16.裕融(9941)：攻中古車市場奏效，1月營運靚，逆勢走高站穩5日線。
17.智冠(5478)：子公司遊戲新幹線與宇峻奧汀聯合發行手遊今登場，宅經濟題材正旺，早盤攻高1%以上。
18.六角(2732)：現金流穩定、疫情衝擊有限，股價未再破底，反彈1%以上。
19.上銀(2049)：亞系外資升評，目標價上修至350元，三大法人連3日擴大買超，早盤漲逾2%。
20.高力(8996)：擬投資新廠，攻雲端伺服器熱交換器系統市場，早盤應聲漲逾6%。
21.中電(1611)：獲外資連4日買超，早盤開平走高、漲逾2%。
22.直得(1597)：三大法人連4日買超，早盤放量開低走高、漲逾6%，突破百元。
23.擎邦(6122)：連獲中油、北市府大單，營運點火，早盤直攻漲停，收復月線。
24.禾伸堂(3026)：產線全位在台灣，不受疫情停工影響，成為被動元件族群中的主動受益者，股價漲3.48%。
25.信昌電(6173)：MLCC及晶片電阻皆在台灣生產，MLCC上游材料介電瓷粉也有7~8成是在台灣生產，不受中國延遲復工影響，股價漲4.32%。
(時報資訊)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。