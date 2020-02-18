網紅貴婦奈奈（本名蘇陳端）、丈夫黃博健一家人，涉嫌違法吸金10億元，捲款潛逃出境，夫妻倆合資經營的「博全生技公司」，位於北市大安區精華地段「浩然大廈」1樓店面，也遭台北地院法拍，今一拍底價1億620萬元，但現場無人投標。

貴婦奈奈夫妻倆共同經營「博全生技」、「杏立博全診所」、「好門」3家公司，其中醫美診所去年底時爆出積欠工資事件，甚至無預警歇業；檢調更掌握，夫妻倆及公公黃立雄3人，2018年捲款10多億元潛逃加拿大，遭台北地檢署通緝25年，時效至2043年，並被提列為「追緝外逃要犯」。

本月13日，貴婦奈奈小姑名下的內湖五期的豪宅「青川富御」二拍，共吸引3人投標，最終由林姓自然人以總價6100萬元得標。

而今日台北地院首拍「浩然大廈」1樓店面，位於北市大安區光復南路精華地段，總坪數48.24坪，首拍底價1億620萬元，每坪要價約220萬，因目前由「博雅互動」公司以月租18萬元承租，租期自2018年8月2日至2024年2月2日止，故拍定後不點交。

(中時 )