東北大學研究所醫學系研究科教授押谷仁15日發文指出，我認為日本國內已經發生連鎖感染，只是現在還看不到連鎖感染的樣貌而已。過去很少看到病毒性肺炎的病例，若發生多起病例一定可以找出日本的連鎖感染的途徑。

文中指出，日本過去的確診病例大多與湖北省有關，但13、14日起相繼確診的卻並非如此，已強烈暗示日本國內已發生連鎖感染。今後日本各地相繼發生同樣病例的可能性也很高，感染者周邊的人也可能陸續有感染者出現。

押谷強調，不應該單純、負面地看日本發現許多感染者的事，日本早日將連鎖感染可視化，才可以完善可迅速對應連鎖感染的體制。

我們沒有多餘的時間去做些侵犯感染者隱私或擔心謠傳受害的報導，媒體不該再光報導郵輪而看不到整個的疫情，說不定感染者周邊有數10人其至數百人感染。

針對日媒指登鑽石公主號郵輪感染的檢疫官是因為裝備不齊全，但押谷表示，不一定是這個理由，目前還無法確知新冠狀病毒的感染途徑，光靠過去的方法可能無法完全防止感染。

押谷表示，「我個人認為，無法完全阻絕這個病毒，但控制擴大感染的速度應該是可能的。」「封城、船上檢疫都是19世紀的防疫對策，生活在21世紀的我們應該以更聰明的方法控制擴大感染的速度。」

他強調加強個人衛生習慣，如注重咳嗽禮節、勤洗手、有發燒、咳嗽者絕對不要勉強上班之外，學校停課、在家上班、視訊會議、錯開時間通勤等。這些對策不是等到感染擴大才來做，應該馬上做才有可能切斷連鎖感染。

(中時電子報)