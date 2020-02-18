值「新冠肺炎」流行期間，不孕症權威、國策顧問暨台中茂盛醫院院長李茂盛近來發現不少不孕症夫婦頻頻詢問：感染新冠肺炎會不會造成畸胎？對此，李茂盛鄭重表示，新冠肺炎病毒不會影響到卵巢或睪丸原有的功能！其次，也不會影響受孕能力；第三，更不會傳染給肚裡的胎兒！

李茂盛說，最近常碰到不孕症夫婦詢問感染到「新冠肺炎」病毒會進入體內的生殖系統或是跑到卵巢內嗎？這會影響到卵子的品質嗎？生下來的小孩會有「新冠肺炎」的冠狀病毒留存在身上嗎？

還有些不孕的婦女，因為另一半長期在大陸工作，所以害怕先生在期間無意間受到「新冠肺炎」病毒的感染而不自知！也怕當先生回到台灣接受試管療程時，病毒已侵犯到精蟲，導致受精的胚胎未來可能發育成畸形兒！

李茂盛重申：萬一不幸受到「新冠肺炎」病毒的感染，不管有無發病或是帶原，因為女性的卵巢及男性的睪丸，都有很強的保護機制，萬一病毒跑進去，也會把它排除。所以，不管是卵子、精子，其品質都不會受到病毒的危害！簡言之，「新冠肺炎」病毒也不會殘留在胚胎或胎兒體內，婦女也不會生下畸形兒！

他最後呼籲：不孕夫婦雖然不用擔心及害怕「新冠肺炎」，但仍然要做好防疫措施；同時，有相關旅遊史、接觸史的人，一定要主動通報及遵守隔離規定，以保護自己、家人及國人的健康，讓台灣安然度過這次的世界級的病毒風暴！

(中時 )