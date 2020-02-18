立法院即將開議，第十屆立委也將開始選擇進入的委員會，而選前備受爭議的國民黨不分區立委吳斯懷究竟能不能進國防外交委員會？前立委柯志恩今天在臉書上表示，「戰士的價值取決於沙場，古來征戰幾人回，給予舞台由吳斯懷自己去證明吧！」

柯志恩說，可以進哪個委員會應該是所有立委最關切的，哪些委員會對立委本身有「可用度」、「曝光度」，歷來又以「交通」、「經濟」最熱門，幾位執政黨新科女立委，受訪都說想進這兩個委員會，這些話聽在資深立委心裡的OS應該是，「小姐不是妳說了算，到後面去排隊吧。」

最近有媒體報導，國民黨在「卡」吳斯懷進入國防外交委員會，免得被民進黨當政治提款機，被說的好像是現在的防疫措施先「圍堵」再「減損」，但事實是這樣嗎？

柯志恩認為，包含吳斯懷在內的不分區名單，對這次選舉的確造成不少殺傷力，「下架吳斯懷」成為民進黨選戰的利器。選戰結束，面對現實，這些喊得聲嘶力竭的現任立委，難道不知道區區一介委員有多大的權力？他們是否把無限大權力慾投射到自己身上，以為一個立委進入國防外交委員會就可動搖國家安全？他們是不懂立委的權限角色，還是看不起國防部？

柯指出，過去國民黨的黨產一到選舉就變成民進黨的提款機，今年則是吳斯懷，但是黨產是「死」的，吳斯懷是「活」的，「活著就有機會」，如果吳斯懷能憑國防歷練，為大家擋下那些看似冠冕堂皇，實則啃盡納稅苦命前的國防預算，「被當提款機又何妨？更何況提款機有時也領不到錢啊！」

(中時 )