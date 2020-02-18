「瑞傑國際地產公司」遭檢舉以投資泰國房地產為由，保證前2年獲利10％，並找來多名正妹業務攬客，非法吸金6.3億元。台北地檢署18日依違反《銀行法》起訴瑞傑登記負責人、前台東市長陳建閣、實際負責人北聯幫主王際平、監察人侯逸芸、正妹業務李怡君、本土劇藝人成潤（本名陳伯偉）、藝人「砰砰阿峰」吳勇峰12人，並對王際平、陳建閣、陳伯偉4人求處重刑，另通緝邱姓女講師。

起訴指出，王濟平2017年1月4日登記設立瑞傑恆昇國際地產公司，擔任實際負責人，因認陳建閣曾任台東市長，遂延攬陳擔任公司登記負責人，同年6月將公司更名為瑞傑國際地產。

瑞傑營業項目為住宅及大樓開發租售、不動產買賣租賃，但實際上以推銷投資泰國房地產為主，不但在臉書成立多個粉絲專頁，並招募曾在建設公司任職的網紅「砰砰阿峰」吳勇峰擔任投資說明會講師，再由吳培訓藝人成潤陳伯偉、正妹李怡君擔任講師，舉辦「錢進泰國說明會」等活動，招攬投資人。

瑞傑地產向投資人提供有關泰國房產投資、周邊經濟體系、未來10年趨勢、營建計畫的免費諮詢，宣稱泰國正火熱興建高架高速公路、雙軌貨運鐵路，連接3個機場的EEC高鐵等基礎建設，投資泰國房地產獲利可期。

瑞傑還吹噓泰國海外地產投資時間長度不定，「131萬即可輕鬆入手泰國房市」，並保證投資前2年可獲利10％，以每「戶」為投資單位，投資金額約1至200萬元，誘使200多名投資人掏錢投資，瑞傑公司為取信投資人，曾安排部分投資人赴泰國參觀投資的不動產，估計至去年1月止，瑞傑吸金高達6億3316萬1303元。

但檢調發現，瑞傑所宣稱的泰國不動產，僅有工地卻長期停工，投資人因拿不到紅利，血本無歸，憤而向檢調檢舉。

(中時 )