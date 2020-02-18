傅崑萁恢復黨籍一案，引發國民黨內人士反彈，一向與地方派系劃分界限的前國安會祕書長金溥聰，也出面公開反對，為國民黨再掀風暴。

金溥聰卸任祕書長後，鮮少在政壇上露面，昨（17）日他出席國民黨記者會，站出來反對傅崑萁恢復黨籍一案，表示傅崐萁若回歸，將對國民黨造成負面的社會觀感和形象。

金溥聰指出，傅崐萁爭議很多，最大的就是炒股案，「我跟傅崑萁打交道很久了，也做過國安會秘書長，很了解他在地方上的作風。」在金溥聰還是祕書長時，傅崑萁就想要回黨，但大家有疑慮，所以被他擋下來了。

據《鏡週刊》報導，對於傅崐萁恢復黨籍，引起許多資深黨員不滿，已有30名黨員提出退黨申請，表達抗議。藍營人士透露，金溥聰向來與地方派系劃清界限，也不滿傅崐萁的行事作風，此次他強硬回黨，已傷害黨的形象，才決定開第一槍出面大力反對。

國民黨原定18日召開考紀會處理傅崐萁復黨籍案，因可出席委員人數未達法定人數，決定取消，暫緩傅崐萁復黨籍案。

(中時電子報)