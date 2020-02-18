高雄亞洲新灣區60期重劃區的「停三」用地，徵求民間自行規劃的BOT招商案，因無人領標而流標，這也是從2月11日以來，7天之內案流的第3件重大招商案。

相關單位18日指出，申請參與「高雄多功能經貿園區特定區停3用地新建營運移轉案」，截至2020年2月17日，無人投標，宣告這起BOT招商案流標。

該案是由高雄交通局與高雄港區土地開發公司合作，共同對外招標的。

亞洲新灣區60期重劃區的「停三」用地，基地面積約11,350平方公尺（約3,433.37坪），建蔽率80％，容積率960％，將由得標廠商開發立體停車場和複合式商業設施，其中，停車席位數不得少於1,200席。

由於3,433.37坪的基地容積率高達960％，如果高強度使用，興建樓高26樓以上的複合式大樓，這個為期50年的BOT案，可望為高雄帶來至少30億元的投資。

(工商 )