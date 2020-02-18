正當全球多國正為從中國大陸散布出來的新冠肺炎疫情，忙得焦頭爛額之際，16日驚傳，英國樂壇傳奇巨星艾爾頓強（Elton John）也染上肺炎！今年72歲的艾爾頓強，昨天在紐西蘭舉辦告別巡迴演唱會，但聲音非常沙啞的他，唱到一半哭著對現場觀眾說，自己因為身體不適，已完全失聲，不能再唱歌，最後在工作人員攙扶下，哭著離開現場。

從曝光的影片可看到，昨天在演唱會現場的艾爾頓強，看得出身體十分不舒服，聲音也很沙啞，他表演到一半時，整個人撐著鋼琴勉強站起來，哽咽對觀眾說：「我完全失聲。我不能夠再唱。對不起我必須離開」，最後哭著在工作人員攙扶下，離開演唱會舞台。

事後，艾爾頓強於社群平台貼文，留言表示罹患的是非典型「步行肺炎」（walking pneumonia），不是外界目前高度關注的新冠肺炎。他並發文表示，「感謝今晚出席奧克蘭演唱會的所有人，我今天稍早得到『步行肺炎』，但希望盡我所能，給你們一個最好的演唱會，表演並唱到聲嘶力竭，直到我再也無法發出聲音，我感到失望與遺憾，我已竭盡所能付出，非常感謝你們在今晚演出中的支持與給我的愛，我永遠感激不已，愛你的艾爾頓強。」

據了解，艾爾頓強所罹患的「步行肺炎」，是一種常見的黴漿菌肺炎，屬於非典型肺炎，病情大部分都不嚴重，患者通常還可以走路，所以又被稱為「步行肺炎」。其疾病症狀包括喉嚨痛、發燒與咳嗽，嚴重者可能會演變成全面性肺炎。

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(中時電子報)