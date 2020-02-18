新冠肺炎疫情持續擴大中，每天仍不斷傳出確診與死亡案例，但大陸一名確診的男大生透露，他確診前在1月22日搭車返回老家過年，當時在巴士上包括父母在內，約有40名乘客，不過經過檢疫，這40人都呈現陰性，沒被感染，事後他說出3大關鍵 ，引起熱烈討論。

一、戴口罩：因為去年就傳出新冠肺炎消息，男大生就與朋友開始買N95 口罩，只要外出就會戴， 1/22 搭車返老家也一樣。

二、不主動接觸他人：男大生坦言，當天在車上一路都沒吃飯、喝水，也沒與人交談，連當晚回到西安某間旅館也沒再出門。

三、先消毒再居家隔離：武漢疫情擴散後，他拜託父母購買酒精，只要回到家就先用酒精對行李箱、手機消毒，還勸家裡取消年夜飯，接著自己主動到當地政府報備，開始自我隔離，期間絕對不會與家人同桌吃飯。

網友看到此文紛紛讚嘆留言「如果每個人都有這種警覺心，疫情就不會這麼失控了」、「對他人負責就是對自己的救贖」、「這才是正確的做法，這位同學很棒」、「大家應該都要向你看齊」。

(中時電子報)