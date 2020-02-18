2％！WHO指新冠肺炎沒SARS致命 10:332020/02/18 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情迅速蔓延，已導致大陸破7萬人確診、死亡超過1,800人。不過，世界衛生組織（WHO）說，據中方提供的資料分析顯示，它的致死率約為2%，不如「嚴重急性呼吸道症候群」（SARS）和中東呼吸症候群（MERS）那麼致命。 (中時電子報) #WHO #SARS #致命 #新冠肺炎 #新冠肺炎疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎難敵手癢搓麻將 警出奇招牌友沒輒了 00:022020/02/14 社會 《美股掃瞄》憂新冠肺炎疫情，美股收低 08:352020/02/14 財經 日醫生染新冠肺炎還看診 院內又1人患病 08:512020/02/14 國際 網紅染新冠肺炎曝院內「像地獄」道歉影片疑「照稿念」 12:022020/02/15 娛樂 大突破！陸第一、二例遺體解剖 取得2病理已送檢 22:122020/02/16 兩岸 抗疫心聲專家篇／從抗煞英雄到新冠肺炎諮詢召集人！無疫不與 張上淳力守防線 04:102020/02/17 生活新聞 澎湖1男居家檢疫搞失聯 從嚴開罰 16:552020/02/17 社會 高雄計程車嘆歹命業績減半 籲政府補助油料 20:332020/02/17 生活 不見面的經濟 疫情形塑在線商業 04:092020/02/18 焦點新聞 高雄檳榔攤遭搶 女喊「我得新冠肺炎」嚇跑強盜 08:412020/02/18 社會 國際熱門新聞 點名台積電！傳美要出狠招 斷了華為全球晶片供應 - 國際 華府包機終撤離 鑽石號老美火大 - 國際 哈利王子前緋聞對象 英國明星卡蘿琳輕生 享年40歲 - 國際 陸採用血漿療法對抗新冠病毒 WHO讚許 - 國際 兩日客染新冠肺炎 達美航空追蹤 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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