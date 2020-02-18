新冠肺炎疫情迅速蔓延，已導致大陸破7萬人確診、死亡超過1,800人。不過，世界衛生組織（WHO）說，據中方提供的資料分析顯示，它的致死率約為2%，不如「嚴重急性呼吸道症候群」（SARS）和中東呼吸症候群（MERS）那麼致命。

(中時電子報)