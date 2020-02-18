綠界科技(6763)自2018年配合政府政策著手開發電子發票加值中心以來，2019年整年合計協助廠商開立約3,722萬張發票，政府持續推動電子計算機發票落日條款，且預計自2022年起商家將不得再提供發票證明聯，綠界科技為擴大服務更多客戶，正式更新電子發票加值服務，除優化現有供應鏈整合系統及ERP系統接軌財政部電子發票服務等功能外，更增加電子發票批次上傳及特種稅額等附加功能，滿足台灣近70萬家企業對開立統一發票的各種需求，並讓從未使用電子發票等企業能快速進行無痛轉換。

2019年全台電子發票開立張數為75億張，與2018年的71.8億相比，雖只是緩步成長5％，但因應政府電子計算機發票2020年底正式落日政策及2022年不再提供發票證明聯，政府正積極輔導廠商進行電子發票轉型，截至今年1月1日，台灣設有稅籍登記的119間境外電商，已有66間加入電子發票行列，大型電商，如Google、Apple、Amazon、Uber等均已成功導入，預估未來每年將帶增加2.69億張雲端發票，本土企業更須加緊腳步進行全面轉換，電子發票除能節省企業人力成本外，主要目的還是為了發票資料雲端化，建立完整資料系統及減少開立紙本發票，徹底實節能減碳。

使用雲端發票好處是方便全自動管理，無論是企業開立發票或接收發票端要自動歸戶或退款作廢等，都可以線上快速完成。過去當企業有發票的需求，財會人員首先需逐筆核對帳務，再手寫開立發票或使用電子計算機開立發票，如每次一至兩筆還好，當有大量開立需求，不只曠日廢時，如有錯誤需要查核更是繁雜瑣碎，如今綠界科技批次上傳功能上線後，不論多龐大的資料內容，只需要將資料上傳至系統，便可快速完成開立或折讓等，節省財務人員作業時間，並且可提高同仁作業的效率及精準度。

綠界科技電子發票加值中心成立以來提供全方位的B2B及B2C的電子發票開立服務，支援Turnkey傳輸作業、多種列印格式滿足業者相關需求，近期加大開發B2B電子發票等相關服務，除了先前已更新的供應鏈整合服務系統及ERP系統接軌財政部電子發票服務等，更於今日對外發表新增批次上傳折讓及作廢等內容，期望能協助廣大的企業一起渡過轉型陣痛期。

(時報資訊)