大陸新冠肺炎疫情持續延燒，導致部分大陸鋼鐵貿易商低價促銷，干擾亞洲鋼市報價；但因日前大陸寶鋼等一線鋼廠開平盤支撐鋼價，中鋼(2002)將於本周五（21日）開出的4月及第二季內銷盤價，將漲定了，只是漲幅可能因疫情影響而略縮減。

亞洲鋼價於去年12月起止跌回升，但因大陸新冠肺炎疫情衝擊，近期有部分大陸鋼鐵貿易商低價拋售庫存，致部分韓國鋼廠也加入降價行列，影響市場行情。

不過，近來大陸寶鋼武鋼、越南河靜鋼開平盤及美國鋼價大漲支撐，加上中鋼鋼價落後國際行情，中鋼將於本周五開出的4月及第二季內銷盤價，傾向全面調漲鋼價。

惟受到大陸疫情影響，業界認為，中鋼4月和第二季內銷盤價，漲勢可望緩和，原本預期熱軋每公噸大漲600~900元，但目前預期漲幅將略收斂。

整體來看，大陸新冠肺炎疫情持續延燒，影響鋼價漲勢和需求動能，原來樂觀迎來春燕的鋼市遇短期逆風，中鋼即將開出的4月及第二季內銷盤價，仍將以高盤為基調，但後市需觀察大陸新冠肺炎疫情及大陸鋼價走勢。

中鋼第二季盤價開高可期，中鴻(2014)3月盤價也可望持穩，延續第一季鋼價反彈的格局。

(時報資訊)