封測廠南茂（8150）受惠記憶體市況回溫、驅動IC產品封測需求持穩，2020年1月合併營收站上近3年同期高點，法人看好南茂首季淡季營運有撐。南茂今（18）日股價開低後震盪走揚，最高上漲1.95％至31.35元，位居封測族群漲勢前段班。

南茂3日股價跟隨台股下探27.5元，創近半年波段低點，隨後一路震盪走揚。三大法人近期買賣超調節互見，上周調節賣超南茂1566張，昨（17）日轉為買超222張。

南茂2020年1月自結合併營收17.32億元，雖受春節連假工作天數較少影響，較去年12月18.23億元減少5％，降至近7月低點，仍較去年同期15.49億元成長達11.77％，為近3年同期高點。

南茂受惠客戶對DRAM、Flash封測下單量增加，配合新NAND Flash及NOR Flash需求，2019年營運逐季成長，第四季自結合併營收達55.71億元，改寫近5年新高。全年合併營收203.37億元，年增10.05％，僅次於2014年、改寫歷史次高。

法人認為，受惠智慧型手機改採觸控面板感測晶片（TDDI）滲透率提升、OLED面板獲新款手機採用，且相關面板驅動IC測試時間明顯增加，有助於南茂維持產線稼動率、平均接單價格（ASP）提升，為南茂營收及毛利率提升增添動能。

展望本季，隨著DRAM、Flash等記憶體報價及需求持續回溫，電視大尺寸面板需求亦見復甦契機，對南茂主力的記憶體及驅動IC封測業務增添利多。法人預期，南茂首季淡季營運有撐，季節性修正幅度可望優於往年水準。

(時報資訊)