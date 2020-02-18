台積電摔出季線，台股失守11700關。台股昨在台積電(2330)、鴻海(2317)、台塑四寶等權值股走弱壓盤下，再度失守季線，今早台積電續跌摔出季線，股王大立光(3008)也疲弱不振，空軍頻頻攻進11700關，一度殺至11657.01點，惟報價喊漲的國巨(2327)領軍被動元件族群與防疫概念族群力抗空頭，拉升大盤跌點縮減，多空於11700城門前展開激戰。分析師指出，亞股拉回，外資在台股出現調節的趨勢，權植股無力拉升，台積電跌幅擴大，台股月線反壓重重，盤中數度失守11700點。本週需留意期指結算、外資動向及美Fed將公布會議紀錄。

蘋果調降財測，大立光(3008)跌幅逾2.5%，蘋概股哀鴻遍野，大多修正拉回；台積電因美擬祭禁令限制大陸企業取得晶片技術及蘋果降財測雙利空衝擊，跳空開低7元為324.5元，回測季線關卡；被動元件挾著漲價議題，國巨漲幅在2%以上、奇力新(2456)及大毅(2478)等紛紛聯袂揚升；高端疫苗(6547)挾著與美國國衛院合作新冠肺炎疫苗開發目標下半年啟動人體試驗，股價開高走高，盤中衝上漲停板39.4元鎖住。

分析師指出，近期台股相對疲弱，遲遲未能回補新冠肺炎疫情造成的跳空缺口，預期短線仍是以震盪整理為主。台灣新冠肺炎病例增加，社區感染風險略為增加，外加蝗蟲行進路線漸漸推進至亞洲，未來將會對農產品帶來衝擊，市場觀望情緒增加，操作宜以保守為主。

(時報資訊)