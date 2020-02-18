舊廚餘場升級持續運轉。（楊漢聲攝）

台東縣政府去年為了解決非洲豬瘟廚餘問題，花了3000多萬興建新的廚餘處理場，但完工試運轉卻成效不如預期，處理量能及脫水率均不足，縣府已跟承包商解約，目前爭取480萬來「升級」舊廚餘場，讓舊廚餘場持續運轉，縣府表示，「今年度會努力讓新廚餘場來運轉。」

台東縣長饒慶鈴18日親自到舊處理廠視察，針對新廚餘場無法運作，饒慶鈴表示，縣府對公共工程品質嚴格把關，要求廠商按照契約履行，原本去年4月就要完工驗收，一直到去年底縣府屢次給予廠商限期改善，但仍無法達通過驗收標準，所以才會爭取破碎脫水機來讓舊的廚餘場能夠運作。

台東縣環保局長謝清泉表示，按照契約新廠場每日廚餘除理量要達到28公噸，但驗收廠商只能做到14公噸，更重要的是處理過後廚餘的含水率也無法低於40％，完全無法通過驗收，也給廠商多次機會改善，但廠商都無法達到，才會來中止契約。

謝清泉表示，20日公共工程委員會將進行調解，如果廠商需要進行訴訟救濟縣府方面表示尊重，但會希望新廚餘場盡快點交還給縣府，進行改善措施，會在年底前讓新廚餘場能夠運轉。

至於是否會衍伸出跟美麗灣一樣仲裁及賠償，謝清泉強調，絕對不會，因為廠商站不住腳，無法履行契約的相關規定標準，環保局相當有信心絕對不會衍伸賠償問題。

(中時 )