這次肺炎疫情蔓延全球，亞洲資本市場首當其衝，台股在紅盤首日重挫近700點，迄今仍未回到農曆春節前的位置。財信傳媒董事長謝金河表示，在這個巨大衝擊下，有的公司股價創史新低，但也有不少公司股價創新高，例如高速運算晶片的祥碩和譜瑞都創上市天價，這從毛利率可以看出端倪。

謝金河在臉書發表「台灣產業悄悄的蛻變，毛利率透露的內涵！」一文指出，30年前台灣靠的是土地增值、金融寡佔利益撐高股價，到了20年前，台灣的代工產業蓬勃發展，鴻海、廣達、仁寶、緯創相繼崛起，他們靠著PC、筆電、手機代工撐起產業命脈，因為量大、毛利率低，形成所謂的「毛三到四」的產業型態，也因為毛利率低，他們必須把生產基地移向低工資的大陸。

而台灣企業這些年努力轉型求變，最具代表性的是毛利率的提升，高毛利率也代表高的競爭力，像是光學變焦鏡頭上市公司大立光四個季度毛利率從64.17%、69.13拉升至71%，第二名的玉晶光從35.05%拉高到49.27%，再看看大陸的舜宇光學只有18.45%、丘鈦科技只有4.4%，台灣的光學變焦鏡頭大廠表現相對優秀。

此外，台灣的護國神山台積電第四季將毛利率拉高到50.29%，台積電去年四個季度毛利率從41.31%、43.02%、47.58%，連續拉升至50.29%，這是非常卓越的表現。同是晶圓代工廠，台積電為什麼會領先聯電那麼多？聯電去年第三季只有17.05%，單看毛利率就知高下。

謝金河指出，台灣企業努力拉高毛利率，這是追求高附加價值的體現，也就是在產業激烈競爭中，台廠找到新定位，大家努力提升產品質量，拉高毛利率，也提高競爭力，這也是今年選股的重要核心價值。從這個角度看，這也是台灣蛻變的一個癥兆。

(中時電子報)