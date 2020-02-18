因應新冠肺炎疫情造成的衝擊，大陸國務院扶貧辦、財政部28日發布《關於積極應對新冠肺炎疫情影響加強財政專項扶貧資金項目管理工作確保全面如期完成脫貧攻堅目標任務的通知》，該通知指出，2020年大陸中央財政將繼續以較大幅度增加專項扶貧資金規模，新增資金分配測算時，將向疫情重災區適當傾斜。

此外，該通知還稱，在省級扶貧上，財政部門要督促、指導縣市將提前下達的2020年中央財政專項扶貧資金和地方各級安排的扶貧資金及時分配、落實，優先支持防疫相關的項目，尤其是會影響脫貧攻堅任務的扶貧項目。

該通知在細項上，主要分為三個面向，分別是重點向產業項目傾斜、強化就業支持及全力保障貧困群眾基本生活。

首先，就重點向產業項目傾斜來說，該通知要求各地政府對受疫情影響較大的產業扶貧項目在生產、儲存、運輸、銷售等環節提供支持，解決「難賣」的問題，幫助貧戶恢復生產，展開自救，並加大獎補力度；創造條件鼓勵貧戶勞動力就業、創業；在疫情期間，給予影響較大的扶貧龍頭企業、合作社一次性生產補貼和貸款貼息支持；對於防疫有貢獻的涉農企業、組織可優先參與符合條件的脫貧攻堅計畫。

第二，在強化就業支持上，各地政府要將財政專項扶貧資金用於穩定貧困人口的就業，可針對疫情需要，新增保潔環衛、防疫消殺、巡查值守等臨時性職務，優先安排貧困勞動力就業；落實現行公益性崗位的相關政策；另外，對防疫期間復工復產的扶貧產線、當地企業、參與東西勞務協作的扶貧企業，有條件的提高支持度，按規定予以交通、生活補貼。

第三，在全力保障貧困群眾基本生活方面，對罹患新冠肺炎、集中或居家隔離、無法外出工作、無法進行基本生產、收入受到重大影響等，使生活陷入困境的建檔立卡貧困群眾，和因疫情而致貧、返貧的人，應按現有管道落實扶貧措施，確保基本生活能夠不受影響。

(旺報 )