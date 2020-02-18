據《新浪財經》報導，大陸農業農村部17日召開大陸全國農產品產銷對接會議，「全國農產品產銷對接公益服務聯盟」在產銷對接會上宣布成立，聯盟將組織拼多多、人民優選、百果園、好想你等大型農產品加工流通機構，協調各連鎖超市等機構，在今年對貧困地區開展不低於100億人民幣的專項採購。

(旺報 )