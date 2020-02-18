拼多多等企業今年將採購陸貧困地區百億人幣農產品 10:502020/02/18 旺報 林汪靜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據《新浪財經》報導，大陸農業農村部17日召開大陸全國農產品產銷對接會議，「全國農產品產銷對接公益服務聯盟」在產銷對接會上宣布成立，聯盟將組織拼多多、人民優選、百果園、好想你等大型農產品加工流通機構，協調各連鎖超市等機構，在今年對貧困地區開展不低於100億人民幣的專項採購。 (旺報 ) #農產品 #產銷 #聯盟 #大陸 #國農 也許您會感興趣 推薦閱讀 「彰化優鮮」和「小三美日」擦出愛的火花 王惠美牽線搭平台正式上架 12:562020/02/14 生活 陸出台六項農業支持政策 到年底減免農業信貸擔保相關費用 21:042020/02/14 兩岸 陸守護菜籃子、米袋子 保供穩價 04:092020/02/15 焦點新聞 買彰化優鮮 找小三美日 04:102020/02/15 地方新聞 高雄農產品外銷星馬 韓國瑜盼內外銷兼顧 15:352020/02/15 政治 農委會主委陳吉仲劍及履及提紓困 04:092020/02/16 財經要聞 高雄農產出口成績亮眼 韓開心 04:102020/02/16 地方新聞 擴大對美農產品採購 陸再解除美國禽類產品進口 14:022020/02/16 財經 貨出去了！韓國瑜看到這幕：萬分感動 08:412020/02/17 政治 中日的疫情政治學 04:102020/02/18 時論廣場 財經熱門新聞 驚！郭台銘質押鴻海股票逾43萬張 市值破400億元 - 財經 兩大利空重擊！台積電今股價遭襲 狂摔7元 - 財經 快了…台股誰在裸泳？專家爆散戶撿槍時機 - 財經 美擬斷貨華為恐遭波及？台積電回應了 - 財經 又慘了！南山人壽記過公文不符內控已消失 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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