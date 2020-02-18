鋼鐵韓粉文山伯日前開直播宣布退出國民黨，引起其他韓粉效仿。有一韓粉就表示，他贊成文山伯退黨，更直言他很後悔聽了國民黨台南市議員謝龍介的話入黨，現在他也要退出國民黨。

對於文山伯退出國民黨一事，有網友在臉書《韓國瑜市長後援會》粉專上表示，文山伯退黨是百分之一百正確的！從來不參加政黨的他，快六十歲了！去年響應謝龍介的號召，花了400元加入國民黨，真的是後悔再後悔！他雖然只是一個熱情的支持者，但是鄭重聲明，即日起本人不再是國民黨員！

網友留言。（圖片翻拍自韓國瑜市長後援會臉書）

底下網友也紛紛表示，「沒得救的自私軟爛黨」、「庶民照样支持韓市長」、「千萬不能離開！退了就中計了！權貴巴不得挺韓的退黨！韓市長龍介都在」、「支持不一定要參加黨，有心最重要，四海皆兄弟姐妹」！

網友留言。（圖片翻拍自韓國瑜市長後援會臉書）

為何這位韓粉會說後悔聽謝龍介的話？因為在去年大選時，當國民黨不分區立委名單出爐後，列第15名的謝龍介呼籲韓粉加入國民黨，助他選後競選黨主席進行改革。當時此話一出，還引發國民黨內騷動，認為謝龍介的舉動是在逼宮前國民黨主席吳敦義。

(中時電子報)