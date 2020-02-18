一般預料，蘋果(Apple Inc.)將會在今年的春季發表會中推出新的平價機種 iPhone SE 2(或稱 iPhone 9)。不過究竟蘋果會選在哪一天讓新品亮相，官方目前沒有透露任何消息。當然，這就給了不少媒體、爆料達人可運作的空間。德國一家專門蒐集 iPhone 傳聞的網站指出，他們從蘋果內部獲得情報，指出春季發表會時間落在 3 月 31 日，並且連上市時間也一併預測了！

《9to5mac》引述德國網站《iPhone-Ticker》的報導指出，他們由蘋果內部獲得情報，指出今年的春季發表會應該會在 3 月底舉行，並且會中發表的 iPhone SE 2 會在 4 月 3 日上市。就此推算，他們推估蘋果春季發表會的時間應是 3 月 31 日。

蘋果近年來有在春季舉辦發表會的習慣。2019 年蘋果的春季發表會相當特別，是首度以服務(service)為主軸的發表會，發表了原創影集訂閱服務Apple TV+、付費新聞與線上雜誌訂閱服務 Apple News+、遊戲訂閱服務 Apple Arcade，以及 Apple Card 信用卡(註：Apple Arcade、Apple TV+台灣已推出)。2018 年則是在春季發表第六代 iPad，將 Apple Pencil 的支援下放，並且發表對於教育市場的布局與規劃。2017 年則沒有春季的發表會。

iPhone SE 2 是蘋果繼 2016 年 3 月份發表 4 吋螢幕的 iPhone SE 之後另一款屬於平價定位的機種。iPhone SE 上架開賣後，2018 年 9 月在蘋果官網下架(iPhone XS系列 / iPhone XR發表後)。綜合相關傳聞，iPhone SE 2 應該外型與 iPhone 8 十分接近，搭載單顆主相機，螢幕約有 4.7 吋，應是 LCD 材質，支援 Touch ID 指紋辨識。天風國際分析師郭明錤認為，新機預計推出太空灰、白色與紅色的選項(iPhone SE 則是有推出銀色、金色、太空灰與玫瑰金四色)，搭配 A13 處理器(與iPhone 11系列同等規格)，儲存容量提供 64GB、128GB 的選擇(iPhone SE 提供 16 / 64GB)，不支援 3D Touch 功能(2016 年推出的 iPhone SE 也不具備 3D Touch)。

除了 iPhone SE 2 之外，天風國際證券分析師郭明錤先前已預測過蘋果有望在春季發表的新品還包含：更新 13 吋 MacBook Pro(搭配新的巧控鍵盤)、升級 MacBook Air 處理器、高階頭戴式耳機、藍牙追蹤裝置 AirTag，以及無線充電新品，以及新一代相機更為升級(預計採用 iPhone 11 Pro 相機模組的)iPad Pro系列(按照推算是第四代產品)。

(中時電子報)