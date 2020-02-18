自行車族群因為大陸廠復工延宕，法人擔心2月營收恐將受到影響。自行車雙雄-巨大（9921）、美利達（9914）18日早盤股價表現疲軟；其中，巨大盤中一度下跌逾2％、下殺到177元，不過，目前股價跌幅已收斂。

法人表示，自行車產業在新冠肺炎疫情衝擊下，大陸廠復工日期延宕，料將影響出貨量，2月營收恐將不妙。若就整體產業而言，首季原本就是自行車產業的出口淡季，在疫情影響下，自行車族群今年淡季業績恐將更淡。

巨大集團1月雖因春節假期工作天數減少，但因電動自行車出口歐美市場依然暢旺，帶動合併營收為47.48億元，僅年減1.57％。

此外，美利達公布1月銷售總台數逼近6萬台，年減26.77％，集團合併營收16.82億元，年減16.55％。美利達表示，1月是舊年度車種出口末端，不過，電動自行車依然持續熱銷，月銷量年增六成。

美利達表示，大陸廠復工初期受限封城交管的緩步開放，到位人力從三成逐步提高，正好在首季淡季結束前逐步提高復工率，迎接次季新車投產、滿足後續旺季的銷售需求。

(工商 )