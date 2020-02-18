「瑞傑國際地產公司」涉嫌吸金6.3億元案，檢調發現，瑞傑公司負責人、北聯幫主王濟平為吸引投資人投資，不但延攬前台東市長陳建閣擔任公司負責人，利用陳的政商人脈推銷外，還找正妹、藝人「成潤」陳伯偉、「砰砰阿峰」吳勇峰當講師，在說明會上招攬，不過，「砰砰阿峰」吳勇峰在偵查時認罪，供出吸金內幕，轉成「汙點證人」，並繳回部分犯罪所得，因此檢方特別請求法院減輕其刑，並給予緩刑。

至於王濟平部分，檢方認為他是吸金案首腦，若王在審理中未能繳回犯罪所得或與被害人和解，請求法院從重量刑。另陳建閣、「成潤」陳伯偉3人否認犯罪，拒不交出犯罪所得，也請求從重量刑。

起訴指出，王濟平2017年1月4日登記設立瑞傑恆昇國際地產公司，擔任實際負責人，因認陳建閣曾任台東市長，遂延攬陳擔任公司登記負責人，同年6月將公司更名為瑞傑國際地產。

瑞傑營業項目為住宅及大樓開發租售、不動產買賣租賃，但實際上以推銷投資泰國房地產為主，不但在臉書成立多個粉絲專頁，並招募曾在建設公司任職的網紅「砰砰阿峰」吳勇峰擔任投資說明會講師，再由吳培訓藝人成潤陳伯偉、正妹李怡君擔任講師，舉辦「錢進泰國說明會」等活動，招攬投資人。

由於吳勇峰在檢方偵查初期即坦認犯行，供出瑞傑地產公司非法吸金犯罪全貌，讓檢調查獲其他正犯或共犯，因此檢方特別依證人保護法第14條第1項規定，請求法院減輕其刑，並請求法院酌予附條件緩刑之宣告，以期自新。

(中時 )