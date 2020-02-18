會中秀出本次考生的違規事項，圖為在作文項目中畫上無相關的圖畫及寫下圓周率數值的考生試卷，決議扣減1級分。（鄭任南攝）
會中秀出本次考生的違規事項，圖為在作文項目中畫上無相關的圖畫及寫下圓周率數值的考生試卷，決議扣減1級分。（鄭任南攝）
會中秀出本次考生的違規事項，圖為考生在試卷中寫下姓名的違規事項，決議扣減1級分。（鄭任南攝
會中秀出本次考生的違規事項，圖為考生在試卷中寫下姓名的違規事項，決議扣減1級分。（鄭任南攝

大考中心考試委員會議，討論學測學生違規狀況及試卷爭議

(中時 )

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