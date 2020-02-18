大考中心考試委員會議，討論學測學生違規狀況及試卷爭議 11:312020/02/18 中時 鄭任南 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 考中心18日舉行考試委員會議，邀請到包含高雄中學校長謝文斌（右起）及台中女中校長洪幼齡等各中學校長一同參加會議討論。（鄭任南攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 會中秀出本次考生的違規事項，圖為在作文項目中畫上無相關的圖畫及寫下圓周率數值的考生試卷，決議扣減1級分。（鄭任南攝） 會中秀出本次考生的違規事項，圖為考生在試卷中寫下姓名的違規事項，決議扣減1級分。（鄭任南攝 大考中心考試委員會議，討論學測學生違規狀況及試卷爭議 (中時 ) #學測 #討論 #會議 #狀況 #違規 也許您會感興趣 推薦閱讀 五大電信 攻智慧防疫商機 04:092020/02/14 財經要聞 19歲無照騎士拒檢遭逮 吃7萬4千元罰鍰 16:242020/02/14 社會 枯水期水庫水位下探 蘭潭水舞被迫暫停 15:272020/02/15 生活 區間測速執法滿月奪命長下坡違規降8成 15:332020/02/15 社會 老師成直播主 陸線上教學狀況多 04:102020/02/18 焦點新聞 大陸專注抗疫 兩會延後舉行 04:102020/02/18 財經要聞 晶相光 全年獲利可望三級跳 04:102020/02/18 證券．權證 改善違停 新北增停車格科技執法 04:102020/02/18 地方新聞 為黑鷹吹個晚哨 04:102020/02/18 時論廣場 大考中心考試委員會議，討論學測學生違規狀況及試卷爭議 11:312020/02/18 生活 生活熱門新聞 網傳死亡首例火化有防疫漏洞 轄區衛生局：不下架絕對開罰 - 生活 源頭感染是他？一張圖看懂 白牌司機接觸史藏玄機 - 生活 新冠肺炎死亡首例疑在彰化 社區接觸史網狂追 - 生活 不只發燒！醫：新冠肺炎患者大多有這症狀 - 生活 2月20日起 買口罩新規上路！ - 生活 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。