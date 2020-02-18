人類新冠肺炎侵襲，禽畜也受禽流感威脅，雲林縣口湖17日一大型牧場撲殺了3萬2454隻黑羽土雞，該場飼主本月12、13日發現雞隻異常死亡，雲林縣動植物疾病防疫所16日下午確診感染H5N2及H5N5兩種高病原性禽流感。
雲林防疫所指出，該所接獲畜主通報後派員查驗，發現部分罹病雞隻有腳部發紺的禽流感典型病徵，立即開立移動處分書，限制全場雞隻移動，並採樣送檢，16日確診，而且同時檢出H5N2及H5N5兩種高病原性禽流感。
由於正值新冠病毒肆虐全球，台灣防疫目前控制得宜，但是農業縣禽流感的威脅始終未止歇，有人擔心會不會禽傳人？
雲林縣防疫所技正鄭安國請大家放心，表示目前台灣禽流感尚無禽傳人的報告，而且政府部門從飼養到屠宰有3道防線幫消費大眾把關，禽肉要取得獸醫師簽章的健康證明書才能上市，禽場有異立即查驗，需在合格屠宰場屠宰。
(中時 )
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