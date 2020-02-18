2020年勞倫斯世界體育獎金天在德國柏林舉行頒獎典禮，足壇巨星梅西和F1傳奇車手漢密爾頓共享最佳男運動員獎殊榮。

勞倫斯世界體育獎是年度體壇是盛會，由超過68位最佳男運動員組成的終極評審團(勞倫斯體育學院)評選出最佳男運動員、最佳女運動員、最佳團隊、最佳新人、最佳東山再起、最佳殘疾運動員、最佳極限等獎項，2016年之後柏林再次承辦頒獎典禮。

最佳男運動員講競爭相當激烈，入圍的名將分別是F1一級方程式賽車好手漢密爾頓、足壇巨星梅西、高球名將「老虎」伍茲、奪下12次法網冠軍的納達爾、改寫馬拉松世界紀錄的肯亞選手基普喬格、摩托車名將馬奎斯。

最終由摘下第6次F1冠軍的漢密爾頓與6度獲選FIFA世界足球先生的梅西兩人共享最佳男運動員獎殊榮，這是勞倫斯自從2000年開辦以來首度出現兩人並列獎項的紀錄，同時梅西也開創足球員首次獲頒最佳男運動員獎的先河。

「瑞士特快車」費德勒過去曾5度獲選最佳男運動員獎，成為勞倫斯世界體育獎的常客，讓全球運動員羨慕不已。

(中時 )