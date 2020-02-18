新冠肺炎疫情衝擊，觀光業首當其衝，桃園華航諾富特飯店推出32折史上最低價優惠，此次推出「期間限定」到三月底止的「春遊-1,288住房專案」，一人只要台幣1,288元就可以入住五星飯店，鎖定商務客、親子客，全力搶客。

華航諾富特飯店占全台最優勢的交通位置，與機場、高鐵、捷運網路串聯，堪稱最便利的五星國際飯店，516房舒適的住宿空間，並有泳池區、24小時健身房以及SPA芳療館，為不同需求的旅客規劃專屬區域，包括親子遊憩空間以及蘋果電腦使用區等，此外也提供24小時的餐飲服務，針對親子族群，華航諾富特飯店特別推出「親子友善政策」，住房提供1位16歲以下孩童加床及早餐免費。

除了「春遊-1,288住房專案」外，也推出「春遊-一泊二食住房專案」享有2,288+10% / 人住房優惠含五星樂活早餐及品坊西餐廳自助午、晚餐任選，每房限定最少2人入住。優惠限時只到2020年3月底止。

(工商 )