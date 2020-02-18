俄羅斯航空暫停部分飛往中國航班 12:102020/02/18 工商 楊日興 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 俄羅斯航空當地時間17日宣布，因為新冠肺炎以及需求下降，暫停部分飛往北京、上海的航班至3月底。 俄羅斯航空指出，自18日開始，飛往北京和上海的班次，會從每天2班減少至每天1班，有關措施會持續至3月28日。公司17日起也暫停飛往廣州的部分航班，而在3月1日開始，飛往香港的部分航班也會停飛，但兩個航班的班次仍會維持每周4次。 在上個月底，俄羅斯所有其他主要航空公司已暫停飛往中國的航班。 (工商 ) #飛往 #航班 #暫停 #俄羅斯航空 #中國 也許您會感興趣 推薦閱讀 MSCI調成分股 京滬高鐵火速納入 04:092020/02/14 焦點新聞 Gucci母企 關陸一半門市 04:092020/02/14 全球財經 當大陸不再抗日了 04:102020/02/14 時論廣場 新冠肺炎的中共危機 04:102020/02/14 時論廣場 因應疫情 Airbnb停止北京房屋租賃服務至5月 11:212020/02/14 財經 美法官一紙禁令 微軟市值5分鐘掉170億美元 19:012020/02/14 財經 挑戰美海上霸權 陸俄艦隊頻活動 04:092020/02/15 焦點新聞 2021大陸經濟增速彈至6.4％ 04:092020/02/15 財經要聞 蕭乾祥專欄－疫情干擾、區間震盪 逢低擇強切入 04:092020/02/15 財經要聞 疫情強襲 飯店自助餐廳 紛紛停供晚餐 04:102020/02/15 產業特刊 國際熱門新聞 美WHO專家可赴陸但沒去湖北 原因曝光了 - 時事 1分鐘看世界》鑽石公主號成重災區 各國出動救援僑民 - 國際 華府包機終撤離 鑽石號老美火大 - 國際 點名台積電！傳美要出狠招 斷了華為全球晶片供應 - 國際 哈利王子前緋聞對象 英國明星卡蘿琳輕生 享年40歲 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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