俄羅斯航空當地時間17日宣布，因為新冠肺炎以及需求下降，暫停部分飛往北京、上海的航班至3月底。

俄羅斯航空指出，自18日開始，飛往北京和上海的班次，會從每天2班減少至每天1班，有關措施會持續至3月28日。公司17日起也暫停飛往廣州的部分航班，而在3月1日開始，飛往香港的部分航班也會停飛，但兩個航班的班次仍會維持每周4次。

在上個月底，俄羅斯所有其他主要航空公司已暫停飛往中國的航班。

(工商 )