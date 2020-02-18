蘋果最新財報預告表示，新冠肺炎影響公司營收目標。據蘋果執行長庫克向員工發布的備忘錄也顯示，雖然蘋果中國已經逐漸復工，但恢復程度較預期中還慢。

新浪科技報導，庫克備忘錄稱，此次新冠肺炎疫情，給蘋果大家庭中的許多人的生活造成了影響，其中最關心的是蘋果在中國的員工、合作夥伴、客戶以及供應商。這些人一直在夜以繼日地工作，辛勤、周到地管理蘋果在全球範圍內對此次疫情的響應。

庫克指出，目前中國各地的辦公室與聯繫中心都已經復工，門市也將開始重新開放，但是我們恢復正常的速度比此前預期的要慢。今天下午，我已經將最新的情況報告給了股東和投資人，提醒他們我們預計將無法達到為本季度設定的收入展望。

不過庫克強調，截止到目前，在中國以外的地區，消費者對我們的產品和服務的需求依舊強勁，符合我們的預期。從根本上說，蘋果是一家強大的企業，本次對業務的破壞只是暫時性的。

(工商 )