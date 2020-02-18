新冠肺炎在中國肆虐，不少民眾都選擇待在家，足不出戶最安全，但近日四川卻有民眾疑似嫌防疫生活太鬱悶，決定在大廈頂樓打麻將殺時間，結果被政府出動的無人機抓包，隨後開廣播要他們把東西收一收回到屋內，影片曝光讓網友全笑翻了。

《四川日報》近日在微博分享一段影片，有居民在頂樓擺著一張桌子，4個人圍成一圈便開始打起麻將，但卻被中國官方派出的無人機發現，公安見狀便對這4人廣播：「請樓上打牌的群眾趕緊把牌收了哈，我們已經通知相關派出所，已經對你們進行錄影取證。」

報導中指出，事發地點是在四川成都錦江區的一座大廈，由於大廈附近是工業區，常可見居民在綠地或是空曠的頂樓打牌聊天，政府擔心這會成為防疫死角，所以才會派出無人機監視；而4人聽到廣播的當下全嚇傻了，其中3人拔腿狂奔，趕緊從頂樓奔回屋內，而剩下的那個人則留在現場似乎是想把桌椅收好。

影片曝光，網友紛紛留言：「我們四川重慶的，太喜歡打麻將了」、「四川人對麻將的熱愛不遜色於火鍋，不搓一把不過癮」、「笑死我了哈哈哈哈哈」、「厲害了，無人機」。

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(中時電子報)