有關我政府派華航專機接回鑽石公主號郵輪上台籍旅客的事宜。據瞭解，包機將於19日傍晚抵達，駐日代表處人員預定19日明天一早到橫濱港大黑碼頭，協助處理台籍乘客下船手續。

日本厚生勞動省預定在21名台籍旅客下船前，完成最後的檢疫手續。消息人士指出，駐日代表處已與日方協調，配合安排接運車輛、檢疫人員及證照查驗人員。

我方向日本機場管理單位提出的申請文件顯示，華航包機預定19日下午5時抵達東京羽田機場，飛機經檢查、加油之後，預定於下午7時起飛。鑽石公主號台籍旅客將在這個兩個小時內完成通關出境手續後登機。

有關包機機艙內的隔離空間、機組人員的防護指導等，航空公司已在加緊腳步準備中。至於台北方面將會有幾位檢疫人員隨機以及機組人員的人數等，目前仍在協商中。

中央疫情指揮中心指揮官陳時中17日表示，已向日本提出飛航申請，相關程序正在進行。

(中時電子報)