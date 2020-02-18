黃姓副機師4年前與美國飛行教練餐敘時敬酒，喝了1杯雞尾酒遭華航開除，他不服提告，最高法院維持歷審判決，認定黃男喝雞尾酒1杯未達酗酒程度，也不是執行任務時喝酒，華航不符合最後手段性原則，判決僱傭關係存在、華航須從2016年起給付黃男薪資確定。

黃男提告主張，他在2014年10月與華航簽立訓練協議，由華航出資供他到國外接受飛行訓練，2016年4月18日他完訓考核合格後與華航簽約擔任試用副機師，每月薪資3萬6000元，但華航卻以他結訓後與教練餐敘敬酒終止僱傭契約，他請求法院確認僱傭關係存在。

華航表示，黃男接受訓練期間，先在2015年12月份聖誕假期在宿舍內飲酒、喧嘩，2016年4月8日餐敘中飲用雞尾酒1杯，他違反職前訓練協議、紀律公約及全面禁酒命令，不符合機師任職標準，終止僱傭關係沒有權利濫用的情形。

歷審認為，黃男受訓完畢考核合格後，向教練敬酒而飲用雞尾酒1杯，顯未達酗酒程度，亦非於執行任務時所為，沒有違反情節重大，非予解僱不可，判決僱傭關係存在且華航要從2016年5月起至復職日止，按月給付薪資給黃男，華航提上訴，遭最高法院駁回確定。

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(中時 )