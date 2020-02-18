住在草屯的50歲陳姓商人為拚事業常熬夜應酬，雖生意有成，健康卻拉緊報！他不但有高血壓、痛風病史，健檢更發現血液尿酸高合併腎功能下降，日前因痛風頻繁發作就醫，才知腎功能退化、恐面臨洗腎，所幸配合醫囑、徹底改善生活與飲食，各項指數獲得控制。

亞洲大學附屬醫院腎臟科主治醫師李其育指出，陳男沒有酗酒習慣，但只要和朋友聚餐，就會喝得酣暢淋漓，尤其喜愛米酒配辣炒土豆小魚乾，不但喝出啤酒肚，還因高尿酸合併痛風情況、經常得購買止痛藥緩解症狀，即便健檢得知血液尿酸偏高合併腎功能下降，但因工作太忙，也疏於追蹤。

近年來陳男痛風發作頻繁，他心覺怪異就醫檢查，才知腎功能大幅衰竭，若持續惡化，恐將面臨洗腎。李其育說，包括高血壓、高血脂及高尿酸併痛風未妥善控制，再加上陳男經常使用止痛藥、飲酒與食用高鹽、高磷食物，都是造成腎衰竭的危險因子。

為挽回健康，陳男配合醫師治療，徹底改變生活習慣，3個月後發現血壓、血脂及尿酸都控制良好，腎功能也不再惡化。李其育強調，可能因內臟脂肪分泌發炎因子增加，中廣型肥胖患者罹患慢性腎臟病的比例高，建議高尿酸患者應戒酒，減少紅肉、內臟、海鮮類食物，腎臟病患者則應多吃青菜、控制澱粉與蛋白質攝取。

(中時 )