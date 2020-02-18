看好全球電動出行產業發展滔力，金庫資本總經理丁學文今(18)日宣布，投資3000萬美元入股東南亞最大電動出行企業Grab，以台灣實力雄厚的電動車零組件製造能力作為後盾，協助台灣電動出行產業供應鏈隱形冠軍，與Grab協同切入東南亞市場。

丁學文也同步發表金庫資本《2020年電動出行產業白皮書》，指出合灣產業所擅長的硬體製造整合優勢，若能有效結合亞太區域大數據與車聯網資源，足以改變全球電動車市場格局。

根據此次Grab引資結構，除了金庫資本外，共同入股者還包括微軟(Microsoft)、豐田(Toyota)、軟銀(Softbank)等國際重量級業者。金庫資本所投資的3000萬美元中，母公司Grab Holdings Inc. (GH)估600萬美元，GHI與金庫資本合資成立的GrabWheels則估2400萬美元。GrabWheels扮演後勤中心角色，提供Grab整車組裝、電池、能源站等硬體製造統包解決方案，初期計劃以新加坡與印尼先行，再逐步擴展至東南亞11國。

丁學文認為，金庫資本的營運模式結合了如台積電(2330)專注代工製造與鴻海統包解決方案的核心商業模式，再輔以金融資本運作的強大力量，將成為台灣產業未來發展的最佳出路。以這次入股Grab為例，除了延續了台灣以製造為基礎的代工服務，還可以享受Grab快速發展的股權增值。電動出行服務、電動化、智慧化即將引領未來全球產業大變革，而金庫資本志在帶領台灣產業，以有容乃大、放眼世的角色參與其中。

(時報資訊)