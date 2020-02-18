日本伴手禮業者紅馬-KY（2928）因股票近期多次達公布注意交易資訊標準，公司依規定公布相關財報，2019年12月自結每股盈餘（EPS）1.01元、11～12月每股盈餘2.74元，不僅較前年同期大幅轉盈，單月及2個月合計獲利已分創近8季、近3年新高。

紅馬股價自11日起狂飆，連拉4根漲停，昨（17）日開盤一度拉出第5根漲停，但終場漲勢收斂、以上漲2.69％作收。在績優題材激勵下，雖然今（18）日起人工撮合「關禁閉」，股價仍開高穩揚，最高上漲3.82％至51.6元，領漲觀光類股、續登21月新高。

紅馬公布2019年12月自結合併營收9.54億元，月增7.55％。稅前獲利0.3億元、稅後淨利0.48億元，遠優於前年同期稅前虧損4.14億元、稅後虧損4.34億元，每股盈餘1.01元，較前年同期每股大虧9.17元大幅好轉，單月獲利表現已創下近8季新高。

合計紅馬2019年11～12月自結合併營收16.13億元，年增5.42％。稅前獲利1.12億元、稅後淨利1.3億元，較前年同期稅前虧損3.73億元、稅後虧損3.93億元大幅轉盈，每股盈餘2.74元，遠優於前年同期每股虧損8.31元，創近3年新高。

櫃買中心公告，紅馬17日成交量較近60個營業日平均成交量放大17.13倍，近6個營業日累積最後成交量漲幅達39.18％。由於連3日被列入注意股票，故股票自今（18）日起預收款券、改每5分鐘人工撮合一次。

(時報資訊)