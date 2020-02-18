新冠肺炎升溫，全球各地疫情拉警報，向來關切時事議題的486先生，日前表示願捐200萬請政府接回鑽石公主號上的國人，今天他在臉書PO出匯款單，宣布捐出200萬元，希望以身作則給「陳指揮官等人添些子彈」。

486先生臉書PO出匯款單據，對象是「衛生服利部疾病管製署」，用途是「新冠狀病毒防疫使用」，金額則是日前所說的200萬元，接著表示自己每天辛勤工作，就是為了在國人有需要的時候能夠挺身而出，因此捐出200萬元，希望能給陳指揮官等人添些子彈，畢竟「自己的國家自己救」，接著不忘感謝第一線醫護人員多日來的辛勞，最後更再三呼籲所有國人「務必注意自身安全與健康」。

486先生臉書全文。（圖／486先生臉書）

對於486先生以身作則，讓網友讚賞不已，紛紛留言：「謝謝你一直帶著正能量回饋社會」、「 台灣有你真好!!! 感恩!!! 說到做到的真男人」、「 大哥謝謝你為台灣的付出」。

(中時電子報)