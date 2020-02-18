立法院即將開議，新冠肺炎的防疫與紓困條例是朝野攻防重點，台灣民眾黨黨團總召賴香伶今(18)日表示，除了思考防疫疏漏層面，以及如何讓條例的補貼機制發揮最大效益，是她首要的考量。賴香伶今日在臉書發文表示，「隱匿不報」是首要面對的問題。她說，尋訪運輸業派遣工會時，工會提到計程車與公共運輸駕駛人對於疫情通報上最怕遇到隱匿不報的同仁；司機們是最有可能第一線接觸感染者，也是最可能造成群聚感染傳播的源頭。

賴香伶指出，要如何避免「隱匿不報」，應著重於危險客戶通報機制的建立與隔離補償津貼的概念實踐，例如近日全台各地許多計程車隊自主提供車隊同仁隔離補償津貼，鼓勵同仁通報危險乘客；以及增加駕駛人口罩配給數量，可向工會一周七片一次性提領。

賴香伶表示，疫情相關政策實行同時，有大眾運輸業朋友們配合，才能讓防疫更能滴水不漏。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)