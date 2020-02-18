全球新冠肺炎疫情持續延燒，台灣近日新增一名死亡病例，讓民眾更加恐慌。知名電商達人兼網紅「486先生」，日前向政府喊話，表示如果有辦法，把「鑽石公主號」郵輪上的台灣籍旅客都接回來，「我願意支援200萬台幣，贊助這個計畫！」今天（18日）他霸氣直接曬出匯款單，表態自己真的捐出200萬，並喊話：「希望能給陳指揮官（陳時中）等人添些子彈！」

486先生今天清晨在臉書貼出1張匯款單，公開宣布捐出200萬元，給衛生福利部疾病管制署，並附註是「新冠病毒防疫專用」。486先生發文表示，自己每天辛勤工作，為的就是在國家社會國人有需要的時候，能夠挺身而出。

486先生。（圖／翻攝臉書）

他更霸氣提到：「此時此刻，自己的國家自己救！」希望在這個時刻，透過捐款拋磚引玉，「能給陳指揮官等人添些子彈」。他也指出：「面對中國瘟疫，希望國人同胞鎮定對待，大家一起加油來面對。再一次感謝全國所有醫護站在第一線，請各位務必注意自身安全與健康，敬禮！」

網友們看到486先生的善舉，紛紛大讚、「有你真好」、「向你致敬」，「台灣最有溫度的人」、「大哥好棒有你真好，不像有人只會舔共」。

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(中時電子報)