無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案，因不符合程序正當性，引發台北市議員徐巧芯、前國民黨祕書長金溥聰等人公開質疑。對此，國民黨青工總會長林杏兒、中央委員陳茂嘉今率青年代表，力勸黨國大老們拉高格局，不要對內動刀，對外解除武裝，放過國民黨，「別鬧了，把國民黨還給下一代青年朋友」。記者會地點選在國民黨媒體室，林杏兒解釋，這並非中央背書，而是代表另一派青年朋友的聲音。

對於徐巧芯、金溥聰昨天開記者會，表態反對看守中常會擬恢復傅崐萁黨籍案，國民黨青工總會長林杏兒表示，是否為馬系出手，不言而喻，但背後一定有很大力量，她強烈不滿在國民黨高喊改革之際，又上演宮廷鬥爭，呼籲青年朋友不該被「老派」當成魁儡，操縱上一代的恩怨。

林杏兒質問，傅崐萁先前替總統候選人韓國瑜輔選，「為何沒有人站出來反對？」，日前在立法院正副院長選舉，傅也表態支持國民黨候選人，請問沒有功勞嗎？呼籲國民黨應廣納各界力量，只要是戰將，願來國民黨，都要「包容」，團結向前行。

林杏兒說，傅崐萁欲恢復國民黨籍，首位要反對的應該是民進黨，然而令人匪夷所思的卻是國民黨出面阻擋，如今戰場在立法院，就要團結更多力量，尤其傅崐萁是戰將，不解為何要拒傅於門外。她表示，開議在即，傅若能回歸藍營，也助於召委選舉，身為花蓮縣立委的傅崐萁，難道花蓮黨員會反對傅為地方服務嗎？

中央委員陳茂嘉直言，金溥聰在馬政府時期，對外解除武裝，對內動刀動槍，號稱「小刀」，如今國民黨家徒四壁，是國民黨需要傅崐萁，而非傅需要國民黨，他期盼能比照金門立委陳玉珍恢復黨籍的做法，讓傅崐萁正常回歸藍營。

陳茂嘉指出，過去宦官外戚干政，造成國破家亡歷史猶在，順我者為黨意，不順我者就是違反程序的說法令人難以接受，呼籲金溥聰放下「小刀」，放過國民黨，讓國民黨好好團結。

(中時 )