新冠肺炎重創旅遊業，台東業者率先推出消費券。（莊哲權攝）

新冠肺炎疫情重創全球經濟，旅遊業首當其衝，雖然行政院已提出紓困方案及振興措施，但是台東縣民間業者跑在前面自力救濟 ，率先推出「3月台東專屬消費券」，有台東縣觀光協會會員46家旅宿、旅行、伴手禮、餐飲等落實防疫措施的業者加入。

「3月台東專屬消費券」自3月1日到3月31日，期間只要憑手機上出示在台東縣觀光協會官方LINE及FB下載電子「台東消費券」，到參加該專案活動的業者消費，即可獲得折扣，面額有500、300、100、50元，可以重複不限次數使用。

【憑「三月來台東專屬消費券」可折抵500元的業者】：台東鹿鳴溫泉酒店，博路彎大酒店，娜路彎會館，娜路彎花園酒店，娜路彎銀河酒店，娜 路彎最河行館，知本金聯世紀酒店，曙光渡假酒店，忘受館景觀旅店，蝦道旅驛，如意行館，未風新授度假飯店，安達露西亞民宿，北牌22度 旅宿連鎖，F EOTEL知本館，YY旺溫泉渡假村，知本亞灣飯店，仲夏綠首民宿，安琪拉公主民宿。

【憑「三月來台東專屬消費券」可折抵300元的業者】：凱旋星光酒店，凱旋會德，凱旋新宿商旅，富野溫泉休開會館，旅人屏站鐵花文創館，旅人驛站鐵 花文創二館，旅人驛站鐵花光點館，旅人站中正藏書館，米豆文旅，知本來台溫泉飯店，台東南豐鐵花棧，日譯國際渡假村台東池上（伴手禮 折50），高野大飯店，晨光藝旅文創旅宿連鎖，知本泓泉溫泉渡假村，中華典藏商旅，鴻瑞輕旅，戀戀大燒島民宿，國度旅行社套裝遊程。

【憑「三月來台東專屬消費券」可折抵100元的業者】：英倫旅店，金莎民宿，娜路彎大酒店中庭自助式晚餐，台東南豐鐵花機鐵花食坊雙人午／ 晚套餐，七里坡紅藝養生料理～滿500元以上9折優惠，阿吉旅遊推出租貨機車折抵100：輪車折抵200，活水潮場城活動的一粒麥子（除游泳外都可以 使用），國度旅行社旅遊。

【憑「三月來台東專屬消費券」可折抵50元的業者】京亞伴手禮（1NGyA商品），蝴蝶蘭大樂旅行社～套裝超值行程加贈台東森林公園 門票每人乙張;青澤伴手種出示就送青澤醬心起酥片（單片包裝）。

台東縣目前並無確診病例，加上地廣人稀、好山、好水、好空氣，都是避免此次傳染性疾病的絕佳條件與環境；台東縣觀光協會同時也是鹿鳴溫泉酒店董事長潘貴蘭除了歡迎大家清心養肺來台東外，也呼籲行程中一定要做好避免感染的相關防護措施。

(中時 )