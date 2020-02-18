川端康成名著《伊豆的舞孃》讓這個城鎮多了愛情與浪漫！其實伊豆是個充滿著自然、文化與歷史等「深度魅力」的地方。時序春天，這裡也有溫泉、河津櫻、歷史景點！美味也是一籮筐，有下田的金目鯛魚、漢堡、可樂餅等。現在來伊豆還有更便利的方式，，就搭乘JR東日本新登場的觀光特急列車「SAPHIA踴子」來場列車之旅吧！

【伊豆下田［靜岡縣］】：此處的商埠為幕末開國的主要舞台，位於伊豆半島南部東側，是個被山海環繞，擁有大自然恩惠的美麗城鎮。培里提督所率領的美國黑船艦隊在此登陸上岸，並且和日本簽訂了《日美和親條約》，下田也因此開港。而我們耳熟能響的培里提督、坂本龍馬、吉田松陰、勝海舟等這些經常出現在NHK大河劇的幕末人物們，也都造訪過此地。

☞ 交通方式：伊豆急下田站

靜岡縣-城崎海岸。（「JR EAST」提供）

下田的海岸：幕末時代，率領美國艦隊的培里針對下田的海岸，留下了「擁有豐富變化的美麗風景（培里艦隊日本遠征記）」的評價。被下田海岸的美麗感動的人們超越時空。在被豐富自然環繞的下田市則有大大小小不同的沙灘，每個沙灘都有不同的特徵。水質清澈的蔚藍大海搭配上白色沙灘的美麗景觀，絕對會讓到訪者留下深刻回憶。

下田溫泉：下田溫泉擁有豐富的溫泉水量。自古以來都是當地居民日常使用的溫泉。現在，無論是溫泉旅館，或是一日來回溫泉設施，市內多處也設置足湯或手湯，讓來訪者都能輕鬆無罣礙的接觸到溫泉。

「SAPHIR踴子」車內餐飲「麵」。（「JR EAST」提供）

下田的金目鯛魚：金目雕魚有著朱紅色的鮮豔外表，其富有油脂的魚肉，與入口即化的高品質口感，是受到普羅大眾歡迎的高級食材。而靜岡縣下田市的下田港，則是日本金目鯛魚捕獲量最多的海港。能品味金目鯛魚的美味料理，不遑為「生魚片」「蒸煮」「涮涮鍋」等。另外，也能利用漢堡、可樂餅等在地小吃來品嘗。

【城崎海岸［靜岡縣］】：約4000年前的大室山因火山爆發所流出的岩漿形成熔岩後，則為今日的「城崎海岸」。其中以全長為48m高約24m，且讓觀光客看得膽戰心驚的「門脇吊橋」為絕景。而從「門脇埼燈塔」的展望台眺望，能觀賞到伊豆七島或天城連山的360度環繞景色。除了壯麗的景觀之外，6月會盛開繡球花、7月則為忘憂草或百合花、秋天則可欣賞到太平洋菊與大吳風草等可愛花卉。

☞ 交通方式：自城崎海岸站下車徒步約25分

【河津［靜岡縣］】：河津町位於靜岡縣伊豆半島的尖端附近。河津町一年四季中充滿著花卉，在城鎮中綻放著的河津櫻，則為該地的特色。在河津町綻放的河津櫻，是因伊豆特有的溫暖氣候而演化而成的櫻種，花期自每年2月上旬至3月上旬，一整個月都能見到盛開的櫻花。而每年的花期間則會舉辦「河津櫻祭典」，綻放的櫻花讓整個河津町充滿著粉紅色，彷彿告知人們早春到來。另外，康乃馨或玫瑰、花菖蒲等，也為河津代表的花卉。

☞ 交通方式：河津站

特急觀光列車「SAPHIR踴子」。（「JR EAST」提供）

旅行，能讓你付出卻變得更富有！若利用JR東日本的特急列車「SAPHIA踴子」，可以在城崎海岸、河津等地中途下車，享受在伊豆輕鬆移動的樂趣。建議同時眺望窗外變幻的美麗景色，並在「SAPHIA踴子」中享受優雅的移動時間，更能深度玩味伊豆之旅！

(中時電子報)